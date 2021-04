Ponte Stretto: Pd, attraversamento stabile è simbolo di ripresa Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel rispetto della volontà del Parlamento, è stata stanziata la somma di 50 milioni di euro in legge di Bilancio per dare seguito alle indicazioni della commissione di esperti: avviare l'eventuale studio di fattibilità, svolgere il dibattito pubblico sull'opera e completare gli aspetti progettuali dell'infrastruttura che permetterà l'attraversamento stabile dello Stretto di Messina", osservano i deputati Pd, che concludono: "Il governo, senza indugio, utilizzi adesso queste risorse per completare la fase progettuale entro il 2021, finanzi l'opera nel 2022 con le risorse del fondo pluriennale per investimenti della legge di Bilancio per il 2022 e la realizzi entro il 2030". (Com)