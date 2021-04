Campania: Cammarano (M5s), appello farà piena luce su Fonderie Pisano a Salerno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'iniziativa della Procura di Salerno, che ha proposto appello alla sentenza di primo grado nel processo a carico dei membri del Cda di Fonderie Pisano, consentirà di aggiungere nuovi tasselli alla verità su una vicenda che si trascina da decenni con troppi dubbi. Da un lato c'è una comunità che ha diritto di sapere se e quali siano stati gli effetti di anni e anni di emissioni sull'ambiente e sulla salute delle comunità di interi quartieri e della Valle dell'Irno. Dall'altro va fatta piena luce sul livello di pericolosità di un sito che potrebbe presto essere trasferito nella vicina Buccino, in un'area soggetto a vincolo paesaggistico e che per questo andrebbe salvaguardata e rilanciata". Così il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e presidente della Commissione speciale regionale Aree Interne Michele Cammarano: "L'auspicio è che siano resi noti i risultati dello studio Spes, realizzato ben cinque anni fa e in possesso della Regione Campania, ma i cui dati non sono mai stati ancora pubblicati. Un'indagine che evidenzia, in maniera drammatica, l'incidenza del fattore ambientale sulla popolazione residente a ridosso delle fonderie Pisano". (Ren)