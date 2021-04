Covid: Cirio, Piemonte vaccina nei suoi luoghi culturali più belli, speriamo di non chiuderli più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Piemonte vaccina i piemontesi nei suoi luoghi più belli. E da oggi lo farà anche nella cornice meravigliosa del Castello di Rivoli. Nei giorni in cui i gioielli del nostro patrimonio culturale riaprono finalmente le loro porte, il fatto che le sale espositive di Rivoli accolgano anche le vaccinazioni mi sembra un segnale bellissimo. Perché i vaccini sono la concreta speranza di non richiudere mai più". Così Alberto Cirio, governatore del Piemonte, oggi all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale nel Castello di Rivoli, in provincia di Torino. (Rpi)