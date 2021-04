Abruzzo: Marsilio e Campitelli incontrano sottosegretario Gava su transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Insieme all'assessore Campitelli abbiamo sottoposto al sottosegretario Vannia Gava le tante urgenze e i tanti progetti che l'Abruzzo, la Regione verde d'Europa, ha in corso per tornare ad esprimere fino in fondo le sue potenzialità, grazie anche a interventi che interessano la transizione ecologica, le bonifiche ambientali, i dragaggi dei porti e i Parchi nazionali". Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, a margine dell'incontro con il sottosegretario del ministero della Transizione ecologica, Vannia Gava, che si è tenuto oggi a Roma. "Siamo sicuri che, attraverso i cospicui fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza destinati ai progetti sull'idrogeno, alla transizione ecologica e allo sviluppo del territorio, troveremo - ha spiegato - anche per il futuro la giusta attenzione da parte del sottosegretario e del ministero nel suo complesso". Per l'assessore regionale all'Ambiente, Nicola Campitelli, quello di oggi "è stato un incontro molto proficuo e il sottosegretario Gava ci ha assicurato il pieno supporto a tutte quelle che sono le tematiche inerenti la transizione ecologica, con una particolare attenzione per ciò che concerne la mobilità sostenibile. Abbiamo assicurato il sottosegretario che l'Abruzzo vuole essere protagonista e sicuramente all'avanguardia per quanto riguarda la transizione verde". (Gru)