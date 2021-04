Campania: Patriarca (FI), bene denuncia Santagada no ironie sul Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pieno sostegno all'azione di denuncia del professor Vincenzo Santagada, presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli, che ha segnalato ai vertici della Fofi (Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti) il comportamento di suoi due colleghi che, nel corso di una riunione online, avrebbero ironizzato sulla pandemia, inneggiando a Santo Covid". È quanto ha affermato Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Campania: "Sono parole che non solo risultano incomprensibili e fuori da qualsiasi contesto, pur se scherzoso, ma che offendono tutti i farmacisti, una categoria che da subito, a partire dalla prima ondata, si è posizionata in trincea per contrastare il Covid. E ha pagato pesante dazio in termini di vite umane". Patriarca ha concluso: "Auspichiamo che il presidente della Fofi, Andrea Mandelli, faccia piena chiarezza sull'accaduto. Nessuna ironia è giustificata se si parla di un dramma come la vicenda Covid". (Ren)