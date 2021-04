Basilicata: Moles, FI al servizio dei cittadini di Matera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto oggi un incontro con Nicola Casino, capogruppo azzurro in consiglio comunale a Matera, nell'ambito di tutti gli incontri programmati con i nostri rappresentanti nelle istituzioni locali; la riunione è stata molto positiva perché è servita a ribadire la linea di azione sempre più incisiva che ovunque in Basilicata dobbiamo tenere come Forza Italia". Lo afferma in una nota il senatore Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria e commissario di Forza Italia in Basilicata. "Abbiamo analizzato in particolare la situazione politica e amministrativa della città di Matera, concordando sulla necessità di continuare con ancora più vigore il proficuo impegno al servizio della comunità materana, impegno che dovrà caratterizzarsi sempre più come presidio della trasparenza e della buona amministrazione. C’è molto da fare e Forza Italia Matera è pronta, sia a livello comunale che come Delegazione cittadina, a fornire idee e proposte concrete, ma soprattutto ad essere paladina dell’interesse dei cittadini di Matera", conclude. (Com)