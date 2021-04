Piemonte: Marnati, al lavoro per trovare fondi da destinare alla rimozione dell’amianto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “In questo ambito – ha ricordato Marnati – l’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, tre scuole primarie (Montalcini, Jona e Rodari) nel comune di Bra, una bonifica di un edificio ad uso scolastico nel comune di Castellamonte, la scuola Enrico Fermi di Castiglione Torinese, una scuola primaria di Chieri, due scuole di Novara (la Bollini, l’Opera Pia Negroni), una palestra e un’aula magna ad uso scolastico sempre nel comune di Novara. E poi ancora l’asilo nido Banzi di Venaria Reale, una palestra comunale ad uso scolastico nel comune di Pettinengo e all’Istituto Cobianchi di Verbania”. Per l'avvio di ulteriori interventi di rimozione dell'amianto è recente l’approvazione da parte della Giunta dei criteri di assegnazione di contributi, per un totale di 802mila euro, a Comuni e Atc per le operazioni di bonifica. Per quanto riguarda invece i Siti di Interesse Nazionale di Casale Monferrato e Balangero, la Regione sta lavorando con il Ministero della Transizione Ecologia per la stipula dei nuovi Accordi di Programma per la bonifica. Inoltre, per il sito di Balangero, si è ottenuto lo sblocco graduale del trasferimento delle risorse previste dalla legge 190 del 2014. (Rpi)