Sardegna: piano riqualificazione Area, 76 operatori economici interessati, il 63 per cento è sardo (3)

- In seguito agli incontri programmati per il 10 maggio sarà organizzato un evento pubblico nel quale Area esporrà gli elementi essenziali dedotti dall'indagine di mercato e le modalità operative da seguire nelle fasi successive della procedura (presentazione di proposte di Partenariato pubblico /privato in Project financing e/o avvio di specifiche procedure di appalto). Grazie al piano di riqualificazione sarà possibile incidere sui tessuti urbani di 326 città, sulle periferie e sui paesi, con evidenti riflessi sul miglioramento delle condizioni di vita degli inquilini. Allo stesso tempo, verrà attivata una importante leva di carattere economico: sulla base del numero degli edifici interessati è infatti stimata una ricaduta economica fino a 1 miliardo, cantieri aperti in tutta la Sardegna e la creazione di nuovi posti di lavoro (fino a 14 mila unità). Gli interventi saranno orientati (anche mediante eventuale ricorso a locazione finanziaria) alla riqualificazione dell'involucro edilizio comprendendo in primo luogo gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, sostituzione infissi e la riqualificazione degli impianti, con miglioramento di due classi energetiche. (Rsc)