Sardegna: da Regione 1 milione per soccorso e recupero fauna selvatica

- Via libera della Regione allo stanziamento, per il triennio 2021-2023, di 400 mila euro per anno da destinare alle Province e agli enti della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, per un totale di un milione e 200 mila euro. "Con l'adozione di adeguati strumenti di tutela, gestione e conservazione - ha spiegato l'assessore all'Ambiente Gianni Lampis - vogliamo assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficoltà, sia terrestre che marina, e, in particolare, le attività di soccorso, recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio. Nonché, la conservazione dell'habitat naturale, con particolare riguardo alle specie minacciate, vulnerabili e rare". Alla fauna terrestre sono dedicati i Centri di recupero regionali della fauna selvatica (Carfs), gestiti dall'agenzia Forestas e situati a Monastir, Bonassai e Olbia, funzionali all'assegnazione degli animali in difficoltà provenienti dai centri provinciali di primo soccorso, che si trovano nel territorio delle Province di Sassari, di Oristano, di Nuoro, del Sud Sardegna e della Città metropolitana di Cagliari. (segue) (Rsc)