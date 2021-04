Sardegna: da Regione 1 milione per soccorso e recupero fauna selvatica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, nella provincia di Sassari è presente un servizio per il trasporto e conferimento della fauna in difficoltà presso il Carfs di Bonassai. Per la fauna marina operano i centri di recupero e primo soccorso della Rete regionale per la conservazione della fauna marina, istituita nel 2009 e sottoscritta dall'assessorato regionale della Difesa dell'ambiente, dalle Aree marine protette, Asinara, Capo Caccia-Isola Piana, Capo Carbonara, Tavolara-Punta Coda Cavallo, Penisola del Sinis Isola di Mal di Ventre, dal Parco nazionale di La Maddalena e dal comune di Pula, dove sono operanti i centri di recupero per tartarughe e mammiferi marini. Il Corpo forestale, le Capitanerie di porto di Cagliari e Olbia, l'Istituto per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino del Cnr (Ias–Cnr) di Oristano forniscono collaborazione e supporto, assicurando anche l'operatività negli specchi acquei dell'intera fascia costiera regionale. (segue) (Rsc)