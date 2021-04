Donbass: indagato 50enne cagliaritano per arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Divieto di espatrio nei confronti di un 50enne incensurato, originario e residente nella provincia di Cagliari, indagato per il reato di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo, per aver compiuto atti di combattimento nel conflitto armato sviluppatosi nel territorio del Donbass (Ucraina orientale) a fianco delle milizie filorusse e contro l'esercito Ucraino. La misura cautelare è stata eseguita dalla Polizia di Stato di Cagliari. Le indagini, condotte dalla Digos di Cagliari in collaborazione con la Direzione centrale della Polizia di prevenzione – Ucigos e coordinata dalla Direzione distrettuale antiterrorismo della Procura della Repubblica di Cagliari hanno preso l'avvio un anno fa dalla sistematica attività informativa e preventiva finalizzata alla raccolta, analisi e trasmissione di dati informativi concernenti i recenti sviluppi del conflitto armato in atto nelle regioni del Donbass dell'Ucraina orientale e che contrappone il governo ucraino ai separatisti filorussi fra fondatori delle repubbliche secessioniste di Donetsk e Luhansk. (segue) (Rsc)