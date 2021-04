Abruzzo: Psr, 2,5 milioni a sostegno dell'agricoltura biologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Stiamo lavorando per promuovere l'adozione del metodo di agricoltura biologica, settore strategico per noi, fornendo sostegni a 'vecchie' e nuove aziende. In particolare, visto il calo nelle colture biologiche, abbiamo promosso un bando che risponde alle esigenze di continuare a sostenere le aziende che hanno ultimato i loro impegni quinquennali nel 2020 e possono continuare ad usufruire dei premi previsti dall'intervento sul mantenimento dell'agricoltura biologica, nonché di soddisfare le esigenze delle aziende che intendono introdurre il metodo dell'agricoltura biologica - spiega il vicepresidente della Giunta regionale con delega all'Agricoltura, Emanuele Imprudente -. La misura favorisce e incentiva la diffusione del metodo di produzione biologica che rispetta i sistemi e i cicli naturali, mantiene e migliora la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi; assicura un impiego responsabile dell'energia, delle risorse naturali quali l'acqua e il suolo; contribuisce al mantenimento di un alto livello di diversità biologica e della sostanza organica e al contenimento delle emissioni in atmosfera di inquinanti provenienti dall'attività agricola".