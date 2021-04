Campania: Cammarano (M5s), sei sottocommissioni per il rilancio delle aree interne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questi primi mesi di lavoro ho avuto modo di affrontare, con sindaci, associazioni e semplici cittadini, le principali emergenze dei territori delle Aree Interne della Campania. L'ho fatto dando vita a una campagna di ascolto e facendo rete con esponenti di tutte le realtà e i comparti di un territorio che ha grandi potenzialità inespresse e che abbiamo il dovere di sostenere e rilanciare. Ora è il momento di pianificare una strategia che intervenga con proposte e progetti concreti su ogni singola criticità. Abbiamo una grande opportunità, costituita dai fondi del Recovery, e non possiamo sprecarla. Per questo ho voluto arricchire la Commissione che presiedo con competenze specifiche, individuando sei campi tematici che saranno oggetto dei lavori di rispettive sottocommissioni". Così il presidente della Commissione regionale speciale Aree Interne Michele Cammarano, nell'annunciare l'istituzione di sei sottocommissioni: Sanità; Trasporti e mobilità; Istruzione e Formazione professionale; Agricoltura, caccia e pesca; Ambiente e Territorio; Attività economiche e Turismo. (segue) (Ren)