Comuni: Fornaro (Leu) a Lamorgese, serve circolare su reiscrizione irreperibili ad anagrafe

- "Sono sempre più le persone che sono cancellate dall'anagrafe comunale. Una situazione che accade alle persone con fragilità economica o ai migranti. La pandemia ha ulteriormente intensificato questo fenomeno e negli ultimi mesi queste situazioni si sono moltiplicate, colpendo tante persone che, a seguito della crisi economica provocata dalla pandemia da Covid-19, hanno perso il lavoro o si sono trovate in gravi difficoltà economiche e sociali". Lo ha detto in Aula il capogruppo di Liberi e uguali, Federico Fornaro, nella replica alla ministra Lamorgese nel corso del question time. "Ci troviamo così di fronte a migliaia di cittadini sostanzialmente invisibili alle istituzioni e che non possono esercitare i loro diritti né accedere alle prestazioni sociali e sanitarie delle quali avrebbero bisogno. Sulla riammissione delle persone cancellate dall'anagrafe comunale è necessaria una circolare interpretativa da inviare ai Comuni perché diverse amministrazioni comunali pur in presenza della gratuità dell'attivazione del procedimento di reiscrizione prevedono sanzioni amministrative. Una questione di attenzione e di giustizia sociale, come giustamente riconosciuto dalla ministra Lamorgese", ha concluso.(Rin)