Imprese: da Unicredit e Dz Bank 72 milioni a Duferco per nuovo impianto siderurgico sostenibile

- Unicredit e Dz Bank hanno accordato a Duferco, sostenuta dalla Export Credit Agency (Eca) tedesca Euler Hermes tramite lo strumento del buyer’s credit, un finanziamento di 72 milioni di euro finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto produttivo, basato su avanzati standard ambientali, che consentirà alla società di realizzare nel sito di Brescia processi produttivi d’avanguardia, all’insegna della sostenibilità. Lo rende noto un comunicato congiunto. Il finanziamento - riferisce la nota - è stato erogato a Duferco Travi e Profilati, l’azienda italiana del gruppo tra i leader europei nella produzione di travi e laminati lunghi, per supportare l'acquisto e l’installazione di una innovativa linea di produzione, realizzata dall’azienda tedesca Sms Group, che permetterà di ampliare e innovare la capacità produttiva del sito di San Zeno Naviglio, in provincia Brescia. Il progetto consentirà all’azienda di realizzare con ciclo integrato in maniera verticale prodotti cosiddetti lunghi, settore nel quale Duferco vanta in Italia una quota di mercato intorno al 40 per cento. Il nuovo impianto, che potrà aggiungere 650 mila tonnellate di capacità produttiva, verrà realizzato secondo i più avanzati standard ambientali sia sotto il profilo energetico, con l’utilizzo prevalente di energia da fonti rinnovabili (con la possibilità di alimentazione a idrogeno), che sotto l’aspetto delle materie utilizzate, impiegando al 97 per cento scarti ferrosi. (segue) (Com)