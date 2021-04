Imprese: da Unicredit e Dz Bank 72 milioni a Duferco per nuovo impianto siderurgico sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Avrà inoltre positive ricadute occupazionali dirette e indirette sul territorio. Il finanziamento - continua la nota - ha una durata di 11 anni. Unicredit e Dz Bank hanno agito in qualità di Mandated Lead Arranger e Bookrunner. Unicredit ha inoltre ricoperto il ruolo di Eca Agent e Facility Agent. "Questo progetto guarda al domani - ha osservato Augusto Gozzi, amministratore delegato di Duferco Travi e Profilati – perché rappresenta un investimento importante che conferma la proiezione del nostro gruppo verso un modello di sviluppo innovativo e sostenibile. Integrato con l’acciaieria di San Zeno Naviglio, il nuovo laminatoio Sbm (SanZeno Beam Mill) sarà interamente alimentato da fonti rinnovabili e doterà Duferco Travi e Profilati di un sistema estremamente efficiente nel cuore del mercato del consumo italiano ed europeo, permettendo la verticalizzazione della produzione di acciaio. L’investimento complessivo, circa 180 milioni di euro, creerà inoltre nuova occupazione diretta a circa 150 persone e innumerevoli oppurtunità per l’indotto del territorio". “Siamo particolarmente soddisfatti di avere portato a termine questa operazione a favore di Duferco – ha commentato Alfredo De Falco, Head of Cib Italy di UncCredit – per una serie di ragioni. Supportiamo infatti un investimento che creerà nuova occupazione, porrà la massima attenzione alla sostenibilità dei processi produttivi e accrescerà la competitività sui mercati europei di un’azienda italiana che ha fatto la storia del settore siderurgico e sta crescendo grazie all’innovazione. La nostra dimensione europea ci ha consentito di finalizzare un’operazione cross border che coinvolge come fornitore anche un primario gruppo tedesco nostro cliente, a riprova della nostra capacità di offrire soluzioni concrete ed efficaci alle esigenze delle imprese”. (Com)