Sardegna: denunce a procura Oristano per vaccinazioni richieste ma non effettuate

- Le richieste di immunizzazione effettate all'Ufficio igiene pubblica di Oristano non sono state seguite dai fatti e ora sono diverse le denunce presentate alla procura della Repubblica da parte dei familiari dei cento 100 pazienti allettati in attesa di vaccino, molti dei quali ultraottantenni e con gravi patologie. "Pazienti dimenticati", aveva denunciato recentemente l'associazione "Cittadinanzattiva" di Oristano. A vaccinarli, secondo la Regione, avrebbero dovuto provvedere i medici di famiglia: pochi, però, sono stati quelli che hanno dato la loro disponibilità e che devono fare i conti con la mancata consegna di fiale. Il problema non sono soltanto i pazienti allettati ma anche 400 pazienti fragili dell'Oristanese con gravissime patologie. (Rsc)