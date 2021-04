Napoli: sabato 1 maggio riapre il cinema Vittoria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 1 maggio il cinema Vittoria di Napoli riapre nel segno dei film che ha trionfato nella notte agli Oscar e del cinema di qualità: due i film in programmazione: "Nomadland" di Chloé Zhao che ha vinto i tre premi Oscar principali (Miglior film, Miglior Regia, Migliore attrice) e "In the mood for love" di Wong Kar-wai, in versione restaurata 4K. Due spettacoli al giorno, spiegano i gestori del Vittoria, alle 17 e alle 19.15 per garantire la conclusione delle proiezioni entro le 21.15 e consentire il rientro a casa prima delle 22. Il prezzo del biglietto è fissato a 7 euro. Mario Violini, uno dei gestori del cinema ha dichiarato: "Riaprire subito certamente implica un rischio imprenditoriale. Forse a Napoli, al momento, saremo i soli a farlo, ma un cinema deve stare aperto ed accogliere il pubblico, altrimenti viene meno alla sua prerogativa principale: far sognare e far riflettere le persone per aiutarle a superare i momenti difficili... E mai come ora abbiamo tutti bisogno di distrarci. Inoltre bisogna rimarcare la differenza abissale che c'è tra vedere un film in streaming e al cinema: dove mettiamo il buio della sala, lo splendore dei colori su un grande schermo con la proiezione digitale 4K e la magnificenza del suono in Dolby Stereo? Infine, va sottolineato ancora una volta che il cinema è un luogo sicuro, dove sono presenti tutti i presidi di sicurezza (misurazione febbre, disinfezione mani, sanificazione dopo gli spettacoli) e la distanza tra le persone è garantita dal posto assegnato. Vi aspettiamo numerosi per rivivere la magia del cinema insieme!", conclude. (Ren)