Recovery: Occhiuto (FI), Sud ha bisogno di riforme, vigileremo affinché siano adeguate

- Il Sud "ha bisogno di riforme. Le risorse del Pnrr sono il carburante per rilanciare l'economia del Paese e quindi anche quella del Mezzogiorno, ma vanno inserite in un motore che funzioni. Il motore Italia è vecchio, arrugginito, spesso perde pezzi". Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata dal movimento azzurro. "Noi vigileremo affinché la quota di riforme, se così si può dire, che riguarda le regioni del Sud sia adeguata. Al Sud - ha sottolineato - i ritardi nei pagamenti alle imprese da parte della pubblica amministrazione sono tre o quattro volte superiori rispetto al resto del Paese. Bisogna rendere la burocrazia più efficiente e capace di generare meno debiti verso i fornitori. Se le riforme sono necessarie, nel Mezzogiorno lo sono ancora di più, per spendere al meglio le risorse del Pnrr".(Com)