Campania: D'Onofrio (Lega), carenza assistenti sociali a Napoli e Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I minori a rischio e la loro tutela. Oggi in Consiglio Regionale si è tenuta una audizione proprio su questo tema. La Lega non ha fatto mancare la propria voce anche su questo tema. È emersa la carenza degli assistenti sociali nei comuni con uno spaccato che raggiunge lo zero in alcune amministrazioni della provincia di Napoli e di Caserta. Le terre, allo stesso tempo, con il più alto tasso di dispersione scolastica e di presenza della criminalità organizzata". Così in una nota Tommasina D'Onofrio, la coordinatrice regionale del dipartimento Politiche sociali della Lega in Campania. "La scuola torni al centro delle azioni di repressione della camorra e di lotta ai clan - prosegue - Il dipartimento regionale politiche sociali che ho l'onore di presiedere è già al lavoro su questi temi. La Regione Campania è quella che spende meno e peggio in politiche sociali, non è più possibile. Si cerchi di ripartire dai fondi del Recovery ma lo si faccia soprattutto con azioni mirate. Bisogna potenziare il sistema dei servizi e degli asili nido, come ha sottolineato anche il nostro leader Matteo Salvini. Perché essere mamma al Sud sia semplice quanto lo è al Nord". (Ren)