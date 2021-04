Piemonte: al via i lavori nella galleria di Omegna, sarà riaperta tra un anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Festeggeremo volentieri la prossima Festa della Liberazione a Omegna (VCO) in occasione della riapertura della Galleria Verta, chiusa ormai da tre anni". Con questo annuncio il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi hanno avviato ufficialmente il cantiere della galleria questa mattina dopo la consegna dei lavori all’impresa da parte di Anas. "Come promesso – sottolineano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi - siamo tornati sul territorio nei tempi annunciati per iniziare i lavori. Anche se l’Italia è un Paese complicato e le opere che per l’opinione pubblica potrebbero ripartire subito stanno ferme molti anni, stiamo dimostrando che quando ci si mette di impegno e ognuno fa la propria parte si riesce a sbloccare anche ciò che tanti altri non hanno sbloccato". Accompagnati dal consigliere regionale del territorio Alberto Preioni, dal presidente della Provincia del Vco Arturo Lincio e dal suo vice Rino Porini, dal sindaco di Omegna Paolo Marchioni, il presidente Cirio e l’assessore Gabusi hanno condiviso con il responsabile ANAS Piemonte Angelo Gemelli l’avvio del cantiere. (segue) (Rpi)