Abruzzo: vicepresidente Consiglio regionale su criticità carcere di Pescara

- "Sono tanti i problemi strutturali del Carcere di Pescara che mi sono stati segnalati dalle sigle maggiormente rappresentative del corpo di Polizia penitenziaria della Casa circondariale. La situazione che mi è stata rappresentata - spiega il vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari - rischia di mettere in serio pericolo la sicurezza dei detenuti e del personale che quotidianamente vi presta servizio. Quelle che chiedono i sindacati sono opere di ristrutturazione che, tra le altre cose, permetterebbero di realizzare il tanto auspicato servizio dinamico per la sorveglianza". Fra le tante priorità segnalate Pettinari evidenzia "la realizzazione di doppie scale di accesso ai reparti secondo e terzo penale; il ripristino della citofonia con collegamento alla sala regia; la totale riqualificazione degli spazi passeggio, attualmente disomogenei, che se non rimodulati potrebbero favorire la commistione tra i detenuti. L'automazione completa delle celle e dei cancelli di sbarramento, che attualmente avvengono ancora a mano. Alla luce delle attuali necessità organizzative delle carceri italiane ed in particolare della Casa circondariale di Pescara - spiega ancora Pettinari - ho ritenuto di scrivere immediatamente al ministero della Giustizia perché non credo sia più rinviabile la messa in opera di un sistema di video sorveglianza e automazione che renda possibile la realizzazione del servizio dinamico, il cui obiettivo è quello di ridurre, sempre più, una sorveglianza interna gestita dal solo agente".(Gru)