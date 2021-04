Piemonte: Marnati, al lavoro per trovare fondi da destinare alla rimozione dell’amianto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il tema dell’amianto lo abbiamo messo come prioritario per questa giunta: in Piemonte abbiamo il sito di interesse nazionale di Casale Monferrato che ricomprende 48 comuni che vivono ancora una situazione drammatica, e l’amiantifera di Balangero. Proprio in questi giorni stiamo lavorando per trovare ulteriori fondi da destinare a iniziative per l’amianto. In Piemonte, per quanto riguarda gli edifici pubblici, c’è una situazione particolare e ci sono ancora richieste che ci arrivano da alcuni sindaci che segnalano la presenza di amianto nelle scuole. E proprio in considerazione di questo stiamo pensando all’apertura di un nuovo bando. L’importante è che vi siano progetti portati a definizione per utilizzare i fondi europei”. Così l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati, intervenuto oggi al webinar nella tappa di Asti del "Tour delle buone pratiche Città Amianto Zero" organizzato da Regione Piemonte, Arpa Piemonte, Anci Piemonte, in collaborazione con Asso.Forma. Tappa astigiana del tour che cade nella Giornata Mondiale delle Vittime dell’amianto, alle quali l’Assessore ha rivolto un pensiero ricordando la complessità della patologia, il mesotelioma, per il quale “oggi non c’è ancora una cura”. Per quanto riguarda la bonifica dell'amianto del territorio non compreso nei siti di interesse nazionale di Casale Monferrato e di Balangero, continua l'attività di assegnazione di contributi da parte della Regione, che ha recentemente disposto la destinazione delle risorse statali assegnate dal Fondo di Sviluppo e Coesione per la bonifica di scuole ed ospedali. (segue) (Rpi)