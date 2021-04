Sardegna: persone fragili, 10 mila no al vaccino anti Covid su 14 mila telefonate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della regione Sardegna, Christian Solinas, ha reso noto che "questa è la Regione in cui martedì si è telefonato a 14 mila persone considerate fragili e fragilissime fissando un appuntamento per vaccinarle con Pfizer, ricevendo però una risposta positiva solo da 3.800 di queste". Il particolare è stato reso noto da Solinas in Consiglio regionale. Un no secco al vaccino, quindi, nemmeno motivato dalla "marca", tenuto conto dei casi, balzati agli onori delle cronache, degli effetti avversi o fatali seguiti all'inoculazione di AstraZeneca (il tutto senza, beninteso, ci sia evidenza scientifica di correlazione fra gli eventi stessi e il vaccino). Oltre 10 mila no al vaccino, dunque, un problema in più per la campagna vaccinale che non è velocissima anche in considerazione del fatto che le dosi scarseggiano, nonostante ieri siano state consegnate nell'isola oltre 65 mila dosi di Pfizer, 60 mila già calendarizzate, più altre 5.000 dosi riconosciute alla Sardegna come compensazione delle minori forniture effettuate in precedenza. Da ieri, inoltre, per la prima volta in Sardegna, è iniziata la fase di test della piattaforma tecnologica di Poste italiane dedicata alle vaccinazioni. La sperimentazione, avviata nell'hub di Cagliari, scelto come centro pilota, riguarderà al momento solo l'attività di registrazione e tracciamento dei vaccini eseguiti, per la raccolta dei dati relativi alle somministrazioni. (Rsc)