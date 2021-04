Covid: Toninelli (M5s), sfiducia a Speranza da responsabili disastri in Regioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E ancora, tornando alle Regioni: parliamo di Regioni la cui classe politica ha saputo partorire come massimi esponenti persone come quel Formigoni, condannato in via definitiva per corruzione, a cui oggi, lo stesso centrodestra sta tentando in tutti i modi di ridare il vitalizio. E mentre il centrodestra pensa ai suoi vitalizi, i lombardi invece devono aspettare anche più di un anno per poter fare una visita oncologica", ha concluso Toninelli. (Rin)