Viabilità: Terzi e Poma, oltre mille chilometri di strade provinciali e comunali tornano ad Anas (2)

- La medesima decisione è stata presa da Regioni come Emilia-Romagna, Toscana e Veneto. Dal canto nostro, come Regione Lombardia, continueremo a supportare le Province con finanziamenti ad hoc e vigileremo sugli investimenti di Anas in Lombardia”. “Con la firma dei verbali di consegna si completa il percorso di riclassificazione della rete stradale di interesse statale. La contemporanea dismissione aiuta le Province, che ricoprono un ruolo fondamentale a livello territoriale, a recuperare importanti risorse da investire sui circa 9.000 km di strade provinciali che restano di competenza provinciale e che rappresentano il nervo scoperto di una importante funzione fondamentale” afferma Vittorio Poma, Presidente della Provincia di Pavia e dell'Unione Province Lombarde (Upl) aggiungendo: “Ci auguriamo che la collaborazione stretta e fattiva con Regione Lombardia ci aiuti, come nel recente passato, a migliorare la nostra capacità di investimento per garantire ai lombardi strade moderne e sicure”. (segue) (Com)