Viabilità: Terzi e Poma, oltre mille chilometri di strade provinciali e comunali tornano ad Anas (3)

- “In questi anni – prosegue l’assessore Terzi – Regione Lombardia ha messo in campo cospicui finanziamenti per le opere viabilistiche. Col Piano Lombardia, solo per le opere di manutenzione straordinaria della rete viaria esistente e di messa in sicurezza delle intersezioni, parliamo di 58 interventi sulle strade provinciali/CMM e 162 interventi sulle strade comunali per un valore complessivo di 147 milioni di euro, di cui 129 milioni finanziati da Regione. A questo si aggiungono gli interventi finanziati, sempre col Piano Lombardia, per la messa in sicurezza dei ponti stradali: 27 interventi sui ponti provinciali/CMM e 67 interventi sui ponti comunali per un valore complessivo di 50 milioni di euro, di cui 44 milioni finanziati da Regione”. “Gli stanziamenti del Piano Lombardia – conclude l’assessore Terzi - si sommano agli sforzi già profusi per efficientare la manutenzione della rete viaria. Per sopperire al depotenziamento delle Province, Regione Lombardia ha varato un programma di finanziamenti da oltre 100 milioni di euro come contributo agli Enti provinciali per manutenere le strade di competenza. A questo si aggiungono 54 milioni di euro come contributo per la sistemazione dei ponti che insistono sulle strade provinciali e circa 3,8 milioni per il monitoraggio dei manufatti provinciali”. (Com)