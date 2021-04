Abruzzo: da parte delle Ater undici milioni per interventi di edilizia sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuove risorse per oltre 11 milioni di euro (ex fondi Gescal) arrivano per l'edilizia residenziale pubblica. Lo ha annunciato oggi l'assessore regionale con delega all'edilizia residenziale pubblica, Guido Liris. In particolare, 6,7 milioni vengono destinati al cofinanziamento di interventi di edilizia sociale da parte delle Ater che possono usufruire delle agevolazioni "bonus 110 per cento" e "sisma ed ecobonus", ripartiti secondo il criterio della consistenza del patrimonio di alloggi: all'Ater L'Aquila 1,652 milioni, all'Ater Teramo 1,103, all'Ater Pescara 2,021, all'Ater Chieti 1,075, all'Ater Lanciano 925 mila euro. La concessione del cofinanziamento è subordinata alla presentazione da parte delle Ater di una richiesta di utilizzo dei fondi entro il prossimo 30 giugno. Entro lo stesso termine le aziende dovranno anche rendicontare le risorse già erogate in precedenza con determinazioni dirigenziali per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero funzionale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. (segue) (Gru)