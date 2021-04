Sud: Bernini (FI), con noi svolta da assistenzialismo a sviluppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, nella conferenza stampa del partito “L’Italia riparte dal Sud”, ha sottolineato che "non ci può essere uno Stivale che non abbia punta, tacco e isole fortissimi: Forza Italia dall’inizio della legislatura ha presentato decine di emendamenti mirati allo sviluppo del Sud, e devo dare atto al premier di aver onorato il senso del nostro lavoro facendo confluire gran parte delle nostre proposte nel Recovery Plan. I precedenti governi hanno commesso un errore strategico – ha aggiunto - puntando tutto su politiche assistenzialiste e improduttive, come dimostra l’esempio eclatante del reddito di cittadinanza che ha provocato abusi e troppo spesso non ha toccato la vera povertà. Ora la nostra delegazione al governo ha già impresso una forte discontinuità, e la ministra Carfagna ha implementato qualitativamente il Recovery Plan arricchendolo di infrastrutture materiali e immateriali - dall’Alta Velocità alla banda ultralarga - con l’obiettivo di attirare investimenti privati oltre che pubblici. Questo conferma che la nostra richiesta di un ministero per il Sud non era solo una bandierina di partito, ma una necessità”, ha concluso. (Com)