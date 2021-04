Abruzzo: da parte delle Ater undici milioni per interventi di edilizia sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ulteriore tranche di fondi, pari a 4,52 milioni di euro, andrà ripartita tra Comuni e Ater per interventi di manutenzione e completamento, interventi di riduzione ed eliminazione del rischio statico e sismico e per elaborazione di progetti pilota. Sono in fase di predisposizione i relativi criteri di riparto e di ammissibilità degli interventi, che saranno comunicati dalla Regione a stretto giro."Si tratta di un ulteriore cospicuo programma di investimenti - spiega Liris -, che permetterà di ammodernare e rendere più sicuro il patrimonio. E' importante, ora, che le aziende avviino celermente una ricognizione sui rispettivi compendi per l'individuazione degli interventi necessari da attuare, da inserire in future programmazioni che la Regione potrà attivare nell'ottica della strategia, avviata da tempo, di tutela e valorizzazione di un patrimonio fondamentale per le politiche sociali abruzzesi". (Gru)