Campania: Cammarano (M5s), sei sottocommissioni per il rilancio delle aree interne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha aggiunto: "Chiunque voglia mettere a disposizione della sua terra le proprie competenze e le conoscenze del territorio e delle sue criticità potrà dare la sua disponibilità a far parte della Commissione Aree Interne e lavorare al fianco dei suoi membri, con l'obiettivo di produrre proposte e idee per migliorare la quantità e qualità dei servizi in ogni ambito. Il tutto è totalmente a titolo gratuito. Puntiamo a ricevere dei contributi di chi non solo ha competenze tecniche e che vive le aree interne non solo in Campania ma in tutta Italia". Infine il consigliere regionale del M5s ha concluso: "Vogliamo creare nuovi modelli di sviluppo restando radicati alle nostre tradizioni e alla storia delle comunità, offrendo opportunità alle nuove generazioni e servizi efficienti ai residenti". (Ren)