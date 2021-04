Terremoto: Carfagna avvia Cis cratere Centro Italia, 160 milioni di dotazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Contratto istituzionale di Sviluppo del cratere Centro Italia, previsto dall’ultima legge di Bilancio, con una dotazione di 160 milioni di euro, e finalizzato a sostenere la crescita economica delle aree colpite dal sisma, è già una realtà. L’avvio del Contratto è stato formalizzato oggi nel corso di una riunione indetta dal ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, alla quale hanno partecipato il commissario alla ricostruzione del Centro Italia, Giovanni Legnini, i presidenti e gli assessori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, i rappresentanti dei sindaci del cratere, l’amministratore delegato di Invitalia, Domenico Arcuri, ed il nuovo direttore dell’Agenzia per la coesione, Paolo Esposito. Il Contratto istituzionale di sviluppo - spiega una nota del dicastero - è destinato a sostenere progetti ed investimenti integrativi e complementari rispetto alla ricostruzione materiale degli edifici, per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell’economia delle aree colpite dai terremoti del 2016 e 2017. Le aree di intervento individuate sono cinque e riguardano: ambiente e risorse naturali, cultura e turismo, trasporti e mobilità, riqualificazione urbana e infrastrutture sociali. I tempi di attivazione dei progetti saranno brevissimi: l’obiettivo è quello di attivare concretamente i primi progetti entro l’estate. (segue) (Com)