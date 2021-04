Terremoto: Carfagna avvia Cis cratere Centro Italia, 160 milioni di dotazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Cis cratere Centro Italia ha a disposizione 100 milioni di euro stanziati dalla legge di Bilancio e 60 milioni di euro provenienti dalla contabilità speciale del commissario. A questi potranno affiancarsi altri strumenti, sempre destinati al Centro Italia, a cominciare dai 60 milioni per la creazione dei centri di ricerca delle Università del cratere, che saranno presto ripartiti dal Ministro, ed i 50 milioni frutto dei risparmi della Camera dei deputati affidati alla cabina di regia di palazzo Chigi. Il valore aggiunto del Cis è quello di assicurare un coordinamento strategico per l’attuazione rapida e integrata degli interventi, con la regia del ministro per il Sud, la gestione dell’Agenzia per la coesione e l’apporto di Invitalia come soggetto attuatore degli interventi. A definire gli ambiti di intervento sarà un Tavolo istituzionale, composto dalla cabina di coordinamento che governa la ricostruzione sisma 2016, presieduta dal commissario, con la partecipazione dei presidenti delle quattro Regioni e i rappresentanti dei sindaci. (segue) (Com)