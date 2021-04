Campania: Saiello (M5s), estendere dl semplificazione a concorso per Centri per l'impiego (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dai dati Inps resi noti appena 24 ore fa – ricorda Saiello - emerge che la Campania resta la regione con il numero più elevato di percettori di reddito di cittadinanza. Nella sola città di Napoli se ne conta il doppio di quelli di Roma e oltre il quadruplo di quelli presenti a Milano. Persone che non vogliono affatto vivere di assistenzialismo, ma la cui ambizione è un posto di lavoro. Potenziare i Centri per l'impiego equivale a incrementare all'ennesima potenza le opportunità di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, soprattutto in una regione come la nostra ai primi posti per livello di disoccupazione in Europa". (Ren)