Sud: Galizia (M5s), oltre 200 miliardi da spendere in sei anni, occasione imperdibile

- Grazie all'insistenza del Movimento 5 stelle "al Sud andranno 82 miliardi di investimenti con il Recovery Plan, 54 miliardi dai fondi europei del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, 58 miliardi tramite le risorse nazionali del Fondo di Sviluppo e Coesione e, infine, gli 8,5 miliardi del React Eu (sui 13 totali) destinati al Sud". Lo dichiara Francesca Galizia, capogruppo del Movimento 5 atelle in commissione Politiche Ue alla Camera. "Parliamo di oltre 200 miliardi da spendere in sei anni. Come Movimento 5 stelle vigileremo affinché nemmeno un centesimo sia sperperato. Sarà compito degli Enti Locali spendere questi soldi e, in questa direzione, abbiamo varato un programma da 2800 assunzioni nella Pubblica Amministrazione con il governo Conte, un intervento che sarà fondamentale per rendere questo Piano straordinario più efficiente sui territori. Abbiamo un'occasione imperdibile che non va assolutamente sprecata". (Com)