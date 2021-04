Piemonte: al via i lavori nella galleria di Omegna, sarà riaperta tra un anno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il crono-programma prevede ora circa un anno di lavori, al termine dei quali la galleria potrà essere riaperta a senso unico. "Appuntamento, dunque, al 25 aprile 2022. Grazie all’impegno di tutti – spiegano il presidente Cirio e l’assessore Gabusi – potremo finalmente restituire al territorio la mobilità stradale di cui ha bisogno. Parallelamente Anas ha preso l’impegno di progettare i lavori, che saranno ancora più corposi, per la riapertura completa della galleria, che rimane l’obiettivo della Regione Piemonte e degli Enti locali. Ringraziamo ANAS per la disponibilità dimostrata e per aver compreso l’importanza di questo intervento nel contesto territoriale in cui ci troviamo. Il VCO non è quella provincia lontana che per molto tempo ha ricevuto troppa poca attenzione dalle amministrazioni regionali; per noi è un territorio prezioso di raccordo con la Svizzera e la Lombardia, alle quali il Piemonte guarda da sempre con estremo interesse per le opportunità di sviluppo che offrono". (Rpi)