Covid: Toninelli (M5s), sfiducia a Speranza da responsabili disastri in Regioni

- "Appena ho saputo che Fd'I presentava una mozione di sfiducia per la gestione del Covid-19 mi sono detto, da lombardo, Regione dove governano, che era mio preciso dovere intervenire in Aula. Un partito che chiede ad un ministro di fare le valigie e andarsene a casa non solo dovrebbe avere valide ragioni per farlo, ma dovrebbe anche possedere le soluzioni ai problemi che il ministro interessato (o accusato) a loro avviso non ha. Andiamo allora a vedere come stanno le cose. Chi oggi si straccia le vesti in Aula fa parte di quei partiti che governano la Lombardia da oltre un ventennio. La Lombardia dei record negativi nella gestione della sanità che ha messo in fila tremendi errori e manchevolezze tali da renderla la peggiore d’Italia in tutto. Purtroppo anche nel numero di morti per Covid-19". Lo ha detto, intervenendo nell'Aula di palazzo Madama, il senatore lombardo M5s Danilo Toninelli. "Sono quelli - ha proseguito - che governano la Sicilia, dove per mesi i morti sarebbero stati prima taciuti e poi spalmati per evitare di portare la regione in zona rossa. Una vicenda per la quale si è dimesso addirittura l’assessore alla salute Razza, vicino a Fratelli d’Italia. Sono gli stessi partiti che governano la Calabria, la Basilicata, l’Abruzzo o la Sicilia, ultime per percentuale di dosi di vaccino somministrate. E’ forse questa la loro idea di competenti al potere? Ma dietro quelle firme in chiaro sulla mozione di sfiducia, ci sono tanti che non hanno messo il loro nome ma non perdono occasione per attaccare quotidianamente il governo di cui fanno parte e insieme al quale prendono decisioni. Lo fanno ad esempio raccogliendo firme contro il coprifuoco, come se agli altri del governo il coprifuoco piacesse". (segue) (Rin)