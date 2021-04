Camorra: Nappi (Lega), duro colpo a clan, ora politiche sociali per evitare nuovi rischi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'arresto di 21 esponenti del clan Sibillo, conosciuto anche come 'La paranza dei bambini', e la rimozione dell'altarino in onore del baby boss Emanuele Sibillo rappresentano un duro colpo inflitto alla camorra. Oltre che sul piano doveroso della repressione, è ora però di agire nel campo delle politiche sociali". Lo afferma Severino Nappi, consigliere regionale della Lega e coordinatore cittadino della Lega a Napoli. "Proprio oggi - prosegue - in occasione dell'audizione sui minori a rischio nella seduta della VI commissione in Consiglio regionale, ho sottolineato che la Campania è una delle regioni con il più altro tasso di dispersione scolastica, fenomeno in recrudescenza a causa della pandemia. De Luca è infatti il governatore che tra tutti ha tenuto le scuole chiuse più a lungo, abbandonando tantissimi ragazzi senza strumenti digitali e culturali per affrontare la dad al pericolo della strada o alle influenze di esempi negativi: ammetta il fallimento delle sue politiche nel campo dell'istruzione e della formazione e si preoccupi di ricostituire reti virtuose tra il mondo della scuola e quello del lavoro. La criminalità si sconfigge anche così e la Lega è pronta a fare la sua parte".(Ren)