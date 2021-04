Viabilità: Terzi e Poma, oltre mille chilometri di strade provinciali e comunali tornano ad Anas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato oggi a Palazzo Lombardia il verbale del trasferimento definitivo ad Anas di mille chilometri (1.075 km) di strade provinciali e comunali, come previsto dal Dpcm del novembre 2019 sulla “revisione delle reti stradali relative alle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto”. Presenti tra gli altri l’assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi, il Presidente dell’Unione delle Province lombarde (Upl) Vittorio Poma, il responsabile della struttura Lombardia di Anas Nicola Prisco, e i rappresentanti di tutte le Province lombarde. “Si tratta di una riattribuzione ad Anas di strade provinciali, o porzioni di strade comunali, che già in precedenza erano statali – commenta l’assessore Terzi -. Sappiamo bene come le riforme promosse da precedenti Governi abbiano svuotato le Province delle risorse umane e finanziarie necessarie per adempiere alle proprie funzioni, tra cui la manutenzione delle strade. Da qui la necessità di “ristatalizzare” parte della rete viaria ora in carico alle Province (in Lombardia circa mille km su diecimila complessivi), in modo che gli stessi Enti provinciali possano concentrare i fondi disponibili sulle strade che continueranno a gestire. (segue) (Com)