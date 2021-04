Abruzzo: Coldiretti, Recovery spinge la ripresa dei borghi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In tal senso risulta fondamentale - afferma sempre Coldiretti Abruzzo - colmare i ritardi nell'espansione della banda larga nelle zone interne e montane visto che solo il 76 per cento delle famiglie italiane dispone di un accesso internet e appena il 75 per cento ha una connessione a banda larga, ma la situazione peggiora notevolmente nelle aree rurali con appena il 68 per cento dei cittadini che dispone di connessione a banda larga nei Comuni con meno di duemila abitanti, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi al 2019. E' quindi necessario superare un digital divide e promuovere nuovi flussi turistici nelle campagne offrendo allo sguardo del visitatore la bellezza del paesaggio, le tradizioni e la cultura di un'agricoltura in armonia con la storia e l'ambiente". (Gru)