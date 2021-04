Recovery: Abate (Ac), Meridione a rischio, più risorse per Alta velocità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che sarà inviato a Bruxelles per una valutazione complessiva da parte dell'Unione europea "non prevede una corretta e adeguata ripartizione delle risorse per i collegamenti ferroviari ad alta velocità tale da favorire il Sud e, nello specifico, la Calabria. E' quanto emerge da una lettura approfondita delle quasi trecento pagine di cui è composto il Piano licenziato dal governo e in questi giorni all'analisi del Parlamento". Lo afferma in una nota la senatrice di Alternativa c'è. Rosa Silvana Abate. "Il documento, ad esempio, parla di una riduzione di circa 80 minuti sul tempo di percorrenza del tratto Salerno-Reggio Calabria; ma non viene indicato rispetto a quale tempo attuale si avrà la riduzione. Non c'è il temine iniziale di paragone, ecco perché non è chiaro quale sarà il tempo finale di percorrenza del tratto Salerno-Reggio Calabria. C'è chi dice che sarà un'Alta velocità a 300 km/h, ma non è scritto esplicitamente da nessuna parte", spiega. (segue) (Com)