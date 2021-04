Recovery: Abate (Ac), Meridione a rischio, più risorse per Alta velocità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, continua a dire che il Pnrr è rivolto al Sud e che più del 50 per cento degli investimenti nelle infrastrutture sia al destinato a Sud. Non è così - insiste Abate - perché leggendo bene le schede del Recovery plan emerge come il Meridione rischi di diventare il grande tradito di questo Piano di cui tutti parlano ma che nessuno ha realmente approfondito. Per questo motivo, nella risoluzione elaborata insieme agli altri colleghi del gruppo Alternativa c'è al Senato abbiamo chiesto l'inserimento di un punto dove si dica chiaramente che è necessario modificare l'attuale distribuzione tra Nord e Sud delle risorse riguardanti i collegamenti ferroviari ad alta velocità perché, attualmente, Il Piano nazione di ripresa e resilienza non favorisce un importante rafforzamento dei territori maggiormente sprovvisti di collegamenti ferroviari come il Sud e le isole. Se si vuole riequilibrare davvero la preoccupante sperequazione tra le Regioni italiane - conclude la senatrice - al Sud dovrebbe andare il 60 per cento dei fondi, come previsto dai criteri indicati da Bruxelles in merito a Pil, popolazione e tassi di disoccupazione". (Com)