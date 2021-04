Napoli: Clemente, bonus taxi per categorie fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo rallentamenti nelle ore di punta mentre nel weekend abbiamo un appesantimento con la chiusura di tutte le attività. Con l'assessore Gaudini stiamo pensando a un potenziamento nel fine settimana usando i taxi e puntando sul parcheggio Brin per chi arriva dalla provincia. Proprio per i taxi con l'assessora Chiodo abbiamo portato in Giunta i bonus per le categorie più fragili". Lo ha detto l'assessore comunale Alessandra Clemente, intervenuta nella trasmissione "Barba e capelli" su Radio Crc Targato Italia. "Il voucher - ha aggiunto la candidata sindaco - sarà operativo a breve e sarà strumento importante per anziani e persone sole che dovevano andare a vaccinarsi. Nel frattempo per il trasporto scolastico per i ragazzi delle superiori abbiamo potenziato i pullman. Nel frattempo stiamo accelerando le procedure per avere più vagoni della metro".(Ren)