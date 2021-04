Mafie: Caso (M5s) su aggressione ospedale Monaldi, chiederò intervento del ministero dell’Interno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto successo all'Ospedale Monaldi è un fatto grave che non va minimizzato, ma anzi sottolineato: si tratta di racket, di camorra, e per questo annuncio che chiederò un intervento del ministero dell’Interno per accertare i fatti e decidere quali siano le misure da adottare. Così in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Andrea Caso, commentando l’aggressione di due manager dell’ospedale a fine marzo. “Non è solo una semplice aggressione, ma vere e proprie minacce e violenze fisiche di stampo camorristico per lanciare un segnale ben preciso: c'è un dazio da pagare sulla gestione del servizio di pulizia all'interno degli ospedali”, ha detto. (Com)