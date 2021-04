Recovery: Coldiretti, con 600 milioni spinge italiani a vivere in borghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La misura ha dunque un valore storico, culturale, paesaggistico ma anche urbanistico perché - sottolinea la Coldiretti - aiuta a ridurre i rischi di assembramento e la pressione abitativa nelle città. In questo contesto va ricordato anche lo stanziamento di 300 milioni per valorizzare parchi e giardini storici che oltre ad assicurare spazi di socializzazione all'aperto tengono indissolubilmente legati valori storico-culturali e valori ambientali che interessano tra l'altro la conservazione della biodiversità, la produzione di ossigeno e la riduzione del livello di inquinamento. Con la grande spinta verso lo smart working, il distanziamento e le limitazioni agli spostamenti l'emergenza Covid ha stravolto le abitudini sociali e lavorative degli italiani che sono tornati a guardare le campagne fuori dalle città non solo come meta per gite fuori porta, tanto che il mercato immobiliare delle case in zone rurali o in piccoli borghi - evidenzia Coldiretti - registra aumenti anche del 29 per cento sui siti specializzati. (segue) (Com)