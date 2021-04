Recovery: Coldiretti, con 600 milioni spinge italiani a vivere in borghi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' chiaro che in questa ottica - continua Coldiretti - è importante colmare i ritardi nell'espansione della banda larga nelle zone interne e montane visto che solo il 76 per cento delle famiglie italiane dispone di un accesso internet e appena il 75 per cento ha una connessione a banda larga ma la situazione peggiora notevolmente nelle aree rurali con appena il 68 per cento dei cittadini che dispone di connessione a banda larga nei comuni con meno di duemila abitanti, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi al 2019. "Facciamo i conti ogni giorno con insostenibili ritardi sulle infrastrutture telematiche ed è quindi strategico superare il digital divide che spezza il Paese fra zone servite dalla banda larga e altre invece no, fra città e campagne, per far esplodere le enormi risorse che il territorio può offrire", afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che "si tratta di una scelta strategica importante anche per promuovere nuovi flussi turistici nelle campagne offrendo allo sguardo del visitatore la bellezza del paesaggio, le tradizioni e la cultura di un'agricoltura in armonia con la storia e l'ambiente". (Com)