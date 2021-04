Recovery: ministero Sud, 82 miliardi al Mezzogiorno per convergenza con Centro-Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) approvato in Consiglio dei ministri "assegna alle Regioni dell'Italia meridionale una quota imponente di fondi: circa 82 miliardi di euro". Lo riferisce in una nota il ministero per il Sud e la Coesione territoriale. "Si tratta del 40 per cento di tutte le risorse territorializzate, cioè con una destinazione specifica sui territori. L'obiettivo esplicitato nel Piano è di 'accompagnare una nuova stagione di convergenza tra Sud e Centro-Nord, per affrontare un nodo storico dello sviluppo del Paese'. Le riforme per migliorare la Pubblica amministrazione e accelerare gli investimenti hanno un impatto rilevante sul Sud e contribuiscono a una migliore efficacia nell'impiego di tutti i fondi", sottolinea il ministero, che aggiunge: "Un'altra riforma molto attesa, rivolta a garantire alle popolazioni meridionali l'effettivo rispetto dei diritti di cittadinanza, è quella che riguarda la definizione del Livello essenziale delle prestazioni (Lep) per alcuni servizi alla persona, partendo dagli asili nido. Sono previsti inoltre un piano d'azione contro il lavoro sommerso e investimenti per la valorizzazione dei beni confiscati alla mafia, così da potenziare l'edilizia residenziale pubblica, rigenerare le aree urbane, migliorare i servizi socio-culturali e quelli di prossimità". (segue) (Com)