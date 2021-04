Abruzzo: più cancellati, meno iscritti tra gli artigiani, peggior Regione d'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abruzzo regione Cenerentola d'Italia nell'andamento delle imprese artigiane nel primo trimestre dell'anno, anche se per ora le misure varate durante la crisi da Covid-19 da governo e Regione hanno scoraggiato effetti ancora peggiori. Lo dice, numeri alla mano, il rapporto redatto sui primi tre mesi del 2021 da Aldo Ronci per conto della Cna Abruzzo, dando un'idea di quel che si muove nel mondo della micro impresa regionale all'indomani dell'anno orribile segnato dalla pandemia da Covid-19, il 2020. Il risultato dello studio, realizzato, su dati di movimprese.it relativi ai mesi tra gennaio e marzo, dicono - come spiega l'autore - che "le imprese artigiane abruzzesi flettono in misura nettamente minore rispetto agli ultimi anni ma registrano comunque un decremento percentuale (-0,91 per cento) pari a 4 volte il decremento medio italiano (-0,23 per cento). Ed è così che si spiega la collocazione all'ultimo posto della graduatoria tra le regioni italiane". E' ancora però forse troppo presto per tracciare con esattezza un bilancio definitivo delle conseguenze generate sul sistema delle micro impresa dal coronavirus, ma soprattutto dalla micidiale combinazione di chiusure e riaperture, limitazione di posti e riduzioni di orari che ha messo in ginocchio intere filiere ipotecandone presente e futuro. Di sicuro, a frenare per ora l'effetto "a cascata" delle temute chiusure ci si è messa per ora la mole di misure varate per sostenere le attività produttive durante la crisi scoppiata nel 2020: "I provvedimenti presi a sostegno, e quelli che si pensa possano essere ancora presi, hanno determinato un numero di cessazioni molto più esiguo del temuto. E comunque di gran lunga inferiori alla flessione delle nuove iscrizioni" sintetizza Ronci. (segue) (Gru)