Campania: M5s, Iv e Lega, no a delocalizzazione fonderie Pisano a Buccino (Sa) (2)

- Pierro ha aggiunto: "La realizzazione di un'industria pesante, potenzialmente in grado di condizionare il carico ambientale di un'area insediativa a forte valenza naturalistica e completamente avulsa da una qualunque filiera locale, non è coerente con i principi di tutela ambientale e con le prescrizioni di sviluppo economico endogeno e sostenibile previste dalla Strategia Nazionale Aree Interne". Il consigliere regionale Tommaso Pellegrino (Iv) ha dichiarato: "Il territorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e degli Alburni e delle aree contigue come quella di Buccino, ha vocazione completamente diversa da quella industriale. Il territorio, le istituzioni, le famiglie, i giovani hanno deciso di puntare sull'agroalimentare, sul paesaggio, sulla biodiversità, inoltre ritengo giusto e doveroso che determinate scelte vengano condivise con i territori e non imposte". (Ren)