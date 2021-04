Sardegna: vertice capigruppo Consiglio regionale-Anci, "linea comune per categorie produttive colpite da pandemia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale ed i capigruppo hanno incontrato il presidente dell'Anci Emiliano Deiana per mettere a punto una linea unitaria in grado di assicurare un impatto positivo ai provvedimenti che il Consiglio ha definito a sostegno di alcune categorie produttive colpite dalla pandemia. Il presidente dell'Assemblea Michele Pais ed i capigruppo hanno sottolineato due linee di intervento principali: disciplina omogenea che eviti odiose disparità di trattamento delle categorie a seconda del territorio in cui operano e sostegni per i pubblici esercizi le cui attività sono soggette a concessioni dei Comuni legate al suolo pubblico. Il presidente dell'Anci ha condiviso la necessità di una linea di comportamento unitaria da parte delle amministrazioni locali impegnandosi a sostenere con proprie iniziative tale linea di condotta, in modo da non far pesare i costi della pandemia su categorie produttive particolarmente danneggiate, rendendo omogenee su tutto il territorio regionale le buone prassi adottate dalle singole amministrazioni locali. Si è inoltre condivisa la necessità di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale al fine di compensare i comuni del mancato gettito. (Rsc)